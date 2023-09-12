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Товарищеские матчи по футболу

Отставка Флика дала свои плоды: Сборная Германия выиграла у Франции, прервав серию из трёх поражений кряду

12 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать
Германия
2:1
Франция
окончен

В товарищеском матче сборная Германии спустя два дня после отставки Ханса-Дитера Флика встречалась с командой Франции.

Протокол игры  
Германия2:1Франция
(1:0) Мюллер Томас4'  
(2:0) Сане Лерой87'  
  89'Гризманн Антуан (2:1)
Тер Штеген Марк-АндреТа ДжонатанЗюле НикласРюдигер АнтониоХенрихс Бенджамин 78' (Госенс Робин ( 78') Гюндоган Илкай 25' (Гросс Паскаль ( 25') Джан ЭмреСане ЛеройВирц Флориан 78' (Хофманн Йонас ( 78') Гнабри Серж 64' (Хаверц Кай ( 64') Мюллер Томас 64' (Брандт Юлиан ( 64')
Запасные: Тиав МаликШаде КевинШлоттербек НикоКиммих ЙозуаТрапп КевинНмеча ФеликсБауманн Оливер
Меньян МайкПавар Бенжамен 65' (Кунде Жюль ( 65') Тодибо Жан-КлерСалиба ВильямЭрнандес ТеоКоман Кингсли 65' (Дембеле Усман ( 65') Тчуамени ОрельенКамавинга ЭдуардоРабио Адриен 78' (Фофана Юссуф ( 78') Коло-Муани Рандаль 64' (Тюрам Маркус ( 64') Гризманн Антуан
Запасные: Дисаси АксельУпамекано ДайоКамара Бубакар IЭрнандес ЛюкаМбаппе КилианАреола АльфонсСамба Брис
12 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Сборная Германии в последние годы упала в весьма неприятную пучину кризиса. Став на стабильно топовый путь на домашнем чемпионате мира 2006 года, она шесть раз подряд доходила как минимум до полуфиналов крупных турниров. Квинтэссенцией результатов «бундестим» на этом отрезке стал мундиаль 2014 года, где она достигла золотых медалей.

Однако начиная с 2018 года дела у немецкой сборной пошли неважно. На двух кряду чемпионатах мира она и вовсе не вышла из группы, а на чемпионате Европы между ними проиграла в 1/8 финала. На Евро-2024 сборная Германии уже гарантированно попала, так как она будет хозяйкой этого турнира.

В отсутствие отборочных матчей немцы проводят в 2023 году только товарищеские. И смотрите, какие у них здесь результаты по порядку. С Перу – 2:0, с Бельгией – 2:3, с Украиной – 3:3, с Польшей – 0:1, с Колумбией – 0:2, с Японией – 1:4. Причём только с поляками германцы играли на выезде, остальные встречи провели дома.

Крупное поражение в родных стенах переполнило чашу терпения Немецкого футбольного союза, и Ханс-Дитер Флик распрощался со своей должностью. Причём он стал первым главным тренером в истории сборной Германии, который был именно уволен, а не покинул свой пост сам. Вместо него и.о. стал спортивный директор национальной команды Руди Фёллер.

Что касается сборной Франции, то она в квалификации к Евро-2024 выступает в отборочной группе B, и всё у неё идёт там ровно. В пяти матчах «трёхцветные» одержали пять побед, благодаря чему уверенно лидируют в своём квинтете. Сейчас команда Дидье Дешама проводила товарищеский матч в образовавшееся свободное окно.

Германцы начали игру в позитивном настроении, будто сбросив некие оковы со своих плеч. И промежуточный результат не заставил себя долго ждать. Хенрихс в левой зоне атаки обыгрался с Гнабри и прострелил от лицевой линии на подступы к вратарской, где принявший мяч Мюллер отправил его по назначению, то есть в сетку (1:0).

Ещё пару раз могли забивать немцы, но не сделали это, прежде чем инициатива перекочевала к французам. Коло-Муани, двигаясь по зоне правого инсайда, упал после контакта с Рюдигером в чужой штрафной площади – арбитр не назначал пенальти. Вскоре Фёллеру пришлось делать вынужденную замену – вместо травмированного Гюндогана вышел Гросс.

Вполне могли гости сравнять счёт до перерыва, потому что хозяева не могли прикрыть в своей штрафной Тчуамени, то и дело пробивавшего вторым этажом. Один раз это получилось прямо очень опасно, и «бундестим» выручил тер Штеген, вытащивший мяч из-под перекладины на угловой. Итог первого тайма – минимальный счёт в пользу немцев.

После перерыва картина на поле до наступления концовки была не шибко выразительная. Долгое время внимания заслуживали только дальние удары Тчуамени и Гризманна, которые нейтрализовал тер Штеген. На 87-й минуте Сане сделал счёт 2:0, открывшись по правому полуфлангу под проникающую передачу Хаверца и поразив дальний угол.

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Дешам так и не выпустил на поле Мбаппе, у которого старт сезона в «ПСЖ» оказался весьма скомканным по понятным причинам. Впрочем, французы не ушли с поля без забитого гола. На 89-й минуте Гризманн реализовал в правый угол пенальти, назначенный за подножку Сане, об которую споткнулся Камавинга (2:1).

В дождевых условиях сборная Германии одержала победу с разницей в один мяч, прервав серии из трёх поражений подряд и из пяти матчей кряду без побед. То есть «бундестим» выиграла в первом матче после отставки Ханса-Дитера Флика под руководством Руди Фёллера. В октябре немцы сыграют с США и Мексикой, а французы – с Нидерландами и Шотландией.

Кирилл Иванцов

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