Магуайр отметился автоголом спустя 22 минуты после выхода на замену

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поразил собственные ворота в матче за сборную Англии.

Коллектив Гарета Саутгейта забил два безответных мяча в первом тайме товарищеского поединка против сборной Шотландии. После перерыва на поле появился Магуайр, уже на 67-й минуте ставший автором автогола и подаривший шотландцам надежду на спасение. Впрочем, в концовке встречи точный удар форварда «Баварии» Гарри Кейна вернул «трём львам» задел в два мяча.

Сегодняшний матч стал для Гарри Магуайра 59-м в составе сборной Англии. 30-летний футболист семь раз поражал чужие ворота в играх за национальную команду.