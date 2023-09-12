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Магуайр отметился автоголом спустя 22 минуты после выхода на замену

12 Сентября 2023 • 23:31 Комментировать
Шотландия
1:3
Англия
окончен

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поразил собственные ворота в матче за сборную Англии.

Коллектив Гарета Саутгейта забил два безответных мяча в первом тайме товарищеского поединка против сборной Шотландии. После перерыва на поле появился Магуайр, уже на 67-й минуте ставший автором автогола и подаривший шотландцам надежду на спасение. Впрочем, в концовке встречи точный удар форварда «Баварии» Гарри Кейна вернул «трём львам» задел в два мяча.

Сегодняшний матч стал для Гарри Магуайра 59-м в составе сборной Англии. 30-летний футболист семь раз поражал чужие ворота в играх за национальную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарри Магуайр
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