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Мюллер вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Германии

12 Сентября 2023 • 22:40 Комментировать
Германия
1:0
Франция
1 2.75 X 3.70 2 2.50
2-й тайм

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметил очередной гол за сборную Германии.

Точный удар 33-летнего футболиста вывел немецкую национальную команду вперёд в проходящем сейчас товарищеском матче против сборной Франции. Как отмечает Opta, Мюллер, забивший свой 45-й гол в цветах сборной, сравнялся по этому показателю с Карлом-Хайнцем Румменигге. Только Руди Фёллер (47), Юрген Клинсманн (47), Лукас Подольски (49), Герд Мюллер (68) и Мирослав Клозе (71) отличались чаще.

Дебют Томаса Мюллера в сборной состоялся в марте 2010 года. Сегодняшний поединок – 123-й для форварда.

Текстовая трансляция матча Германии и Франции проходит на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Карл-Хайнц Румменигге Томас Мюллер
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