Мюллер вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметил очередной гол за сборную Германии.

Точный удар 33-летнего футболиста вывел немецкую национальную команду вперёд в проходящем сейчас товарищеском матче против сборной Франции. Как отмечает Opta, Мюллер, забивший свой 45-й гол в цветах сборной, сравнялся по этому показателю с Карлом-Хайнцем Румменигге. Только Руди Фёллер (47), Юрген Клинсманн (47), Лукас Подольски (49), Герд Мюллер (68) и Мирослав Клозе (71) отличались чаще.

Дебют Томаса Мюллера в сборной состоялся в марте 2010 года. Сегодняшний поединок – 123-й для форварда.

Текстовая трансляция матча Германии и Франции проходит на сайте LiveResult.ru.