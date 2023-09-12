Стыд в Катаре: кто из игроков сборной России провалил игру на поле хозяев ЧМ-2022

Оценки футболистам Валерия Карпина

Восточное турне сборной России получилось неоднозначным. С одной стороны, давно наша публика не видела международных товарищеских матчей, давно сборная не собиралась в таком составе, давно не было этих эмоций. С другой стороны, эмоции-то в основном отрицательные, потому что обыграть сборную Катара и олимпийскую команду Египта за так и не получилось. И это за три попытки.

Последний шанс получил «основной» состав, но и тут до 90-й минуты светило поражение, пока Глушенков не отвесил отменный кросс от угла поля. Оценки поставить за товарищеский матч очень сложно, но давайте попробуем высказать своё субъективное мнение.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 10:12, в створ – 3:5, угловые – 4:8. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 6,5. Только покинул поле Матвей, как сборная России пропустила. Слегка перебарщивал с агрессией сегодня Сафонов, но стиль работал. Два сейва накопил Сафонов, трижды удачно сыграл на выходе, знатно «пихал» защитника. Ну и отстоял на «ноль».

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Не создал помех Алаэльдину, позволив тому пробить из центра вратарской площади, однажды Руслана прошли на дриблинге. Запомнилась пара неплохих забросов от Литвинова, но с оборонительными обязанностями он справился не лучшим образом.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Футболка сборной России чуть взбодрила Джикию. Георгий последние матчи за «Спартак» проводил слабо, но тут выложился. Часто играл на вынос (7 раз), но ситуацию разряжал, не позволяя соперникам забрать отскок.

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АРТЁМ МАКАРЧУК – 6,5. Края обороны сыграли по 45 минут, но Макарчук успел запомниться. Артём аж три обора совершил, задушил Педро Мигеля на своём фланге, ещё и атаки поддерживал. Один обостряющий кросс на счету Макарчука.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 5,0. Роль опорника в тройке центральных полузащитников досталась Баринову, и не был он безгрешен. Хухи очень опасно бил с дальней дистанции, трижды подбирали опасный отскок катарцы, а Дмитрий к этим эпизодам запаздывал.

ДАНИИЛ ФОМИН – 4,5. Похожие проблемы испытывал и Фомин, которого к тому же на жёлтую карточку посадили. Один удар Даниил всё-таки заблокировал, но проиграл почти все единоборства – три из четырёх. Всего раз сыграл на перехвате, хотя благоприятных ситуаций было гораздо больше.

АНТОН МИРАНЧУК – 4,5. По активности казалось, что Миранчук отдувается за обоих братьев. Особенно рьяно начал Антон, дважды пробив по воротам за первые 20 минут. Но отличиться не сумел, а затем вообще растворился. Замена Антона напрашивалась гораздо раньше, чем через 69 минут.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 7,5. Невооружённым взглядом заметна разница в классе. Головин и перемещается больше, и думает быстрее. Три обостряющие передачи в активе Александра (лучший результат среди всех), по тв-картине казалось, что он единственный старается хоть как-то разогнать игру.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,0. Удивительно блёклый тайм и справедливая замена в перерыве.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 4,0. Фёдор проявил солидарность с футболом Антона Зиньковского.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,0. Провальный выход на фланг обороны. Катар очень легко проходил хону Даниила, а однажды Хлусевич подарил Афифу чистейший выход один на один.

ИВАН ОБЛЯКОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ – б/о.

ИЛЬЯ ЛАНТРАТОВ – б/о.

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АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 7,5. На 20 минут вышел вместо Джикии, но успел совершить больше отборов (два), один перехват и пасовал со 100-процентной точность (12 из 12). Главным же достижением стал его удар головой, принесший ничью нашей сборной.

МАКСИМ МУХИН – б/о.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – б/о.

МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 6,5. За выверенный навес обязаны мы отметить и Глушенкова. Максим от угла поля нашёл голову бывшего партнёра по «Крыльям» и «Чертаново».

АРТЁМ КАРПУКАС – б/о.

АЛЕКСАНДР ЮШИН – б/о.

НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО – б/о.