Гризманн сравняется с Анри по количеству матчей за сборную Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вот-вот настигнет Тьерри Анри по проведённым поединкам за сборную Франции.

32-летний футболист попал в стартовый состав «трёхцветных» на товарищеский матч против сборной Германии, который начнётся в 22:00 по московскому времени. Как информирует Opta, для Гризманна эта встреча станет 123-й за сборную Франции – четвёртый показатель наряду с Тьерри Анри. В активе знаменитого экс-форварда «Арсенала» и «Барселоны» 51 забитый мяч за национальную команду, в то время как нынешний лидер «Атлетико» отличился 43 раза.

Примечательно также, что сегодня Антуан Гризманн сыграет в 80-м подряд матче сборной Франции – рекорд всех времён.