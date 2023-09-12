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Гризманн сравняется с Анри по количеству матчей за сборную Франции

12 Сентября 2023 • 21:06 Комментировать
Германия
...
Франция
1 2.75 X 3.70 2 2.50
Через 0 ч. 8 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вот-вот настигнет Тьерри Анри по проведённым поединкам за сборную Франции.

32-летний футболист попал в стартовый состав «трёхцветных» на товарищеский матч против сборной Германии, который начнётся в 22:00 по московскому времени. Как информирует Opta, для Гризманна эта встреча станет 123-й за сборную Франции – четвёртый показатель наряду с Тьерри Анри. В активе знаменитого экс-форварда «Арсенала» и «Барселоны» 51 забитый мяч за национальную команду, в то время как нынешний лидер «Атлетико» отличился 43 раза.

Примечательно также, что сегодня Антуан Гризманн сыграет в 80-м подряд матче сборной Франции – рекорд всех времён.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Франции Антуан Гризманн Тьерри Анри
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