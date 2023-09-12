Спасибо, Солдатенков: сборная России на 90-й минуте вырвала ничью в Катаре

Сборные России и Катара сыграли международный товарищеский матч. Контрольная встреча состоялась 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб».

В сентябре команда Валерия Карпина полна экспериментов. Сборная России по футболу устроила аж два товарищеских (читай, тревожных) матча с олимпийской сборной Египта, но главным блюдом конечно же подавался гостевой матч против хозяев чемпионата мира. Сборная Катара принимала нашу команду на стадионе «Аль-Джануб», а состав сборной России наконец напоминал основной. Или был очень близок к таковому.

В воротах появился Матвей Сафонов, края обороны забрали Волков и Макарчук, в центре играла спартаковская связка Литвинов – Джикия. В полузащите единственный наш «легионер» Александр Головин был окружён Фоминым, Бариновым, Миранчуком и Зиньковским. На острие атаки действовал Фёдор Чалов. Положительный заряд эмоций, первая игра в таком составе и другие факторы помогли сборной России начать мощно.

Первые минуты наши футболисты двигались отлично. Александр Головин второй волной атаки взял подбор на линии штрафной площади, на замахе легко убрал защитника и пальнул под штангу. Баршам в прыжке потянул. В следующем же эпизоде пошла подача от угла поля, Фёдор Чалов выскочил на мяч и попытался пробить из-под себя, немного не попав в створ ворот в итоге. Прошло ещё 10 минут, и корнер снова принёс опасность. Теперь Джикия выпрыгнул выше всех, пробив головой. Жаль, но в этот раз мяч пролетел выше перекладины.

Момент за моментом создавала сборная России, но будто выдохлась к середине первого тайма. Катар темп сбросил, успокоился и стал уже сам создавать опасность. Хухи метров с 30 стрельнул под перекладину – Сафонов выручил. Под самый занавес тайма катарцы убежали вдвоём, однако этого хватило, чтобы Педру остался без опеки на углу вратарской. Он сразу же пробил в ближний, а мяч, не задев ноги Сафонова, покинул переделы поля.

Сразу после перерыва вышли Хлусевич, Скопинцев, Обляков, Соболев, но ситуация только ухудшалась. Сборная Катара стала владеть ситуацией, всё сильнее увеличивая натиск. Афиф запорол 100-процентный момент, выскочив на свидание с Сафоновым. Метров с 13 пробил неплохо, послав мяч над голкипером, но и чуть выше ворот взял. А в середине второго тайма атака сборной Катара всё-таки добилась своего.

Хомам Ахмед с левого края навесил в центр вратарской, там в абсолютном одиночестве выпрыгнул Алаэльдин, спокойно кивнув под штангу – 1:0. Сборная России в ответ практически не создавала моментов, но на 90-й минуте вдруг сработал слабенький навал. От углового флага вывернул кросс Максим Глушенков, а Александр Солдатенков выиграл верх и пробил точно в «девять» - 1:1. Ничья в Катаре, которая вряд ли оставила довольным хоть кого-то.