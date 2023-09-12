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Товарищеские матчи по футболу

Спасибо, Солдатенков: сборная России на 90-й минуте вырвала ничью в Катаре

12 Сентября 2023 • 20:16 Комментировать (4)
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Сборные России и Катара сыграли международный товарищеский матч. Контрольная встреча состоялась 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб».

Протокол игры  
Катар1:1РОССИЯ
(1:0) Алаэльдин Ахмед70'  
  90'Солдатенков Александр (1:1)
Баршам Мешаал 46' (Аль-Шееб Саад ( 46') Ро-Ро Педро Мигел 60' (Аль-Рави Бассам ( 60') Ваад Мохаммед 46'Сальман Тарек 59' (Аль-Хайдос Хассан ( 59') Ахмед ХомамАфиф АкрамБудьяф Карим 88' (Марафи Абдулла ( 88') Фати АхмедХухи БуалемЮссеф Юссеф 59' (Аль-Хамавенде Ахмед ( 59') Али Алмоез 46' (Алаэльдин Ахмед ( 46')
Запасные: Хатим АбделазизАбдулсалам Абдулла IIЗакария СалахШехата ХаземАйман ЮсефАсад Али
Сафонов Матвей 69' (Лантратов Илья ( 69') Волков Сергей 46' (Хлусевич Даниил ( 46') Литвинов РусланДжикия Георгий 69' (Солдатенков Александр ( 69') Макарчук Артём 47' (Скопинцев Дмитрий ( 47') Баринов Дмитрий 75' (Глебов Данил ( 75') Зиньковский Антон 46' (Обляков Иван ( 46') Фомин Даниил 75' (Глушенков Максим ( 75') Миранчук Антон 69'Головин АлександрЧалов Фёдор 47' (Соболев Александр Сергеевич ( 47')
Запасные: Мухин МаксимЮшин АлександрКомличенко НиколайКарпукас Артём
12 сентября.

 

В сентябре команда Валерия Карпина полна экспериментов. Сборная России по футболу устроила аж два товарищеских (читай, тревожных) матча с олимпийской сборной Египта, но главным блюдом конечно же подавался гостевой матч против хозяев чемпионата мира. Сборная Катара принимала нашу команду на стадионе «Аль-Джануб», а состав сборной России наконец напоминал основной. Или был очень близок к таковому.

В воротах появился Матвей Сафонов, края обороны забрали Волков и Макарчук, в центре играла спартаковская связка Литвинов – Джикия. В полузащите единственный наш «легионер» Александр Головин был окружён Фоминым, Бариновым, Миранчуком и Зиньковским. На острие атаки действовал Фёдор Чалов. Положительный заряд эмоций, первая игра в таком составе и другие факторы помогли сборной России начать мощно.

Первые минуты наши футболисты двигались отлично. Александр Головин второй волной атаки взял подбор на линии штрафной площади, на замахе легко убрал защитника и пальнул под штангу. Баршам в прыжке потянул. В следующем же эпизоде пошла подача от угла поля, Фёдор Чалов выскочил на мяч и попытался пробить из-под себя, немного не попав в створ ворот в итоге. Прошло ещё 10 минут, и корнер снова принёс опасность. Теперь Джикия выпрыгнул выше всех, пробив головой. Жаль, но в этот раз мяч пролетел выше перекладины.

Момент за моментом создавала сборная России, но будто выдохлась к середине первого тайма. Катар темп сбросил, успокоился и стал уже сам создавать опасность. Хухи метров с 30 стрельнул под перекладину – Сафонов выручил. Под самый занавес тайма катарцы убежали вдвоём, однако этого хватило, чтобы Педру остался без опеки на углу вратарской. Он сразу же пробил в ближний, а мяч, не задев ноги Сафонова, покинул переделы поля.

Сразу после перерыва вышли Хлусевич, Скопинцев, Обляков, Соболев, но ситуация только ухудшалась. Сборная Катара стала владеть ситуацией, всё сильнее увеличивая натиск. Афиф запорол 100-процентный момент, выскочив на свидание с Сафоновым. Метров с 13 пробил неплохо, послав мяч над голкипером, но и чуть выше ворот взял. А в середине второго тайма атака сборной Катара всё-таки добилась своего.

Хомам Ахмед с левого края навесил в центр вратарской, там в абсолютном одиночестве выпрыгнул Алаэльдин, спокойно кивнув под штангу – 1:0. Сборная России в ответ практически не создавала моментов, но на 90-й минуте вдруг сработал слабенький навал. От углового флага вывернул кросс Максим Глушенков, а Александр Солдатенков выиграл верх и пробил точно в «девять» - 1:1. Ничья в Катаре, которая вряд ли оставила довольным хоть кого-то.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара
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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
12 Сентября 2023 в 21:19
Орлы! Прямо-таки КАТАРсис! Вырвали очко у грозного Катара!
redwhite1959
12 Сентября 2023 в 20:46
Разве Головин подавал на Солдатенкова? А не Глушенков?
Oleg-Chelsea
12 Сентября 2023 в 20:41
РАДОСТЬ!!! Мы вырвали ничью у Катара!!!!
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