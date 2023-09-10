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Немецкий футбольный союз ещё не связывался с Нагельсманном

10 Сентября 2023 • 22:56 Комментировать
Германия
...
Франция
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12.09 22:00

Юлиан Нагельсманн считается основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии.

В субботу немецкая национальная команда уступила Японии в товарищеском матче (1:4), а в воскресенье стало известно об уходе с поста рулевого Ханса-Дитера Флика. По данным Bild, Нагельсманн – кандидат номер один для Немецкого футбольного союза, однако безработный специалист по-прежнему связан контрактом с «Баварией». Кроме того, в DFB ищут долгосрочный вариант на должность тренера, а не экстренную опцию на замену Флику. Контактов между Нагельсманном и сборной Германии пока не было.

Напомним, что 36-летний специалист был уволен из «Баварии» в марте текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн
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