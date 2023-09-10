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​Веа и Пулишич забили по мячу - США обыграла Узбекистан 3:0

10 Сентября 2023 • 19:31 Комментировать
США
3:0
Узбекистан
окончен

Сборная США убедительно провела «товарняк» против сборной Узбекистана - гости из Средней Азии получили от американцев три безответных мяча, причем два из них записали на свой счет игроки, выступающие в итальянской Серии А.

Уже на четвертой минуте игры Тимоти Веа реализовал пенальти, назначенный за фол против другого игрока туринского «Ювентуса», Маккенни. А в добавленное арбитром время в конце игры отличился и Кристиан Пулишич из «Милана», забивший свой двадцать шестой гол в составе американской сборной.

Стоит отметить, что это был первый совместный матч в истории сборных США и Узбекистана.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич Тимоти Веа
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