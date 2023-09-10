Маттеус сомневается в будущем Флика в сборной Германии

Легендарный немецкий экс-футболист Лотар Маттеус поделился мнением о перспективах Ханса-Дитера Флика во главе сборной Германии.

В субботу немецкая национальная команда потерпела очередную неудачу, разгромно проиграв японцам в товарищеской встрече (1:4). На счету сборной Германии всего четыре победы в последних 16 матчах. В следующем году четырёхкратным чемпионам мира предстоит провести домашнее Евро.

«Я знаю, какой была ситуация в Немецком футбольном союзе в последние месяцы – Флика поддерживают не так много людей. Да, Руди Фёллер по-прежнему на его стороне, но я сомневаюсь, что Флика ещё можно сохранить», – заявил в интервью RTL Маттеус.