Киммих – о поражении 1:4: «Сборная Японии могла забить ещё больше»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал очередную неудачу сборной Германии.

Немецкая команда с Киммихом в составе крупно уступила Японии в товарищеском матче (1:4).

«Это заслуженное поражение, и счёт отражает картину игры. Япония могла забить ещё больше голов. Мы не в состоянии показать свой уровень на поле, чувствуется нехватка уверенности.

Мы постоянно говорим о том, насколько у нас качественная команда, но на деле это проявляется слишком редко – повод подвергнуть сомнению самих себя и свой класс. Ответственность за всё несём именно мы, игроки, ведь мы выходим на поле», – цитирует RTL хавбека.