Флик: «Сейчас сборная Германии просто не в состоянии обыграть такую сборную Японии»

Рулевой немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от сборной Японии (1:4) в товарищеском матче.

Германия проиграла в четвёртый раз за последние пять матчей, что, по распространённому мнению, может стать поводом для отставки Флика в преддверии домашнего чемпионата Европы – 2024.

«Сегодня мы вынуждены признать, что мы просто не в состоянии обыграть такую сборную Японии, – высказывается тренер, которого цитирует Bayern & Germany. – Все японские игроки отлично обучены и хорошо владеют основами. Мы должны прозреть и дальше работать над собой. Я понимаю, насколько велико разочарование, и я принимаю критику. Больше мне нечего сказать на этот счёт», – заявил Флик.