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Товарищеские матчи по футболу

Флик: «Сейчас сборная Германии просто не в состоянии обыграть такую сборную Японии»

10 Сентября 2023 • 01:22 Комментировать
Германия
1:4
Япония
окончен

Рулевой немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от сборной Японии (1:4) в товарищеском матче.

Германия проиграла в четвёртый раз за последние пять матчей, что, по распространённому мнению, может стать поводом для отставки Флика в преддверии домашнего чемпионата Европы – 2024.

«Сегодня мы вынуждены признать, что мы просто не в состоянии обыграть такую сборную Японии, – высказывается тренер, которого цитирует Bayern & Germany. – Все японские игроки отлично обучены и хорошо владеют основами. Мы должны прозреть и дальше работать над собой. Я понимаю, насколько велико разочарование, и я принимаю критику. Больше мне нечего сказать на этот счёт», – заявил Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Японии Ханс-Дитер Флик
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