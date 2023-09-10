Тер Штеген ответил на вопрос о Флике после поражения 1:4 от сборной Японии

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями о будущем Ханса-Дитера Флика.

Немецкая национальная команда потерпела крупное поражение от Японии в товарищеском матче (1:4), что спровоцировало новую волну разговоров о необходимости увольнения Флика с должности главного тренера.

«Флик остаётся подходящим человеком для этой работы. Всегда просто обвинить во всех проблемах тренера. Он выбрал отличный состав, но мы не оправдали надежд. Я считаю, что у нас очень сильная команда, и я не знаю, почему мы не можем реализовать себя на поле. Сегодняшний проигрыш – ещё один болезненный удар», – цитирует Bayern & Germany вратаря «Барселоны».