Флик: «Я по-прежнему подходящий тренер для сборной Германии»

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о своём положении после неудачи в матче с Японией (1:4).

Немецкий коллектив проиграл четвёртую встречу из последних пяти, крупно уступив японцам в товарищеском поединке. После завершения игры у Флика, и без того находящегося под давлением, спросили о его перспективах в текущей должности: «Мы всегда делаем всё возможное, чтобы готовить команду наилучшим образом. Думаю, у нас это хорошо получается. Да, я по-прежнему подходящий тренер для сборной Германии», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова наставника.

Летом 2024 года состоится домашний для Германии чемпионат Европы.