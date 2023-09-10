Сборная Германии одержала четыре победы в последних 16 матчах

Сборная Германии продолжила череду неудач.

В субботу команда Ханса-Дитера Флика вновь не порадовала своих поклонников, крупно уступив японцам (1:4) в товарищеском матче. Для немецкой национальной команды это поражение стало четвёртым в последних пяти встречах. Кроме того, на счету сборной Германии всего четыре победы в последних 16 поединках. Свой последний триумф коллектив отпраздновал в конце марта, обыграв Перу (2:0).

12 сентября Германии предстоит провести товарищеский матч против действующих вице-чемпионов мира – сборной Франции.

Именно в Германии пройдёт чемпионат Европы – 2024, старт которого запланирован на 14 июня.