Гросс – второй самый возрастной дебютант в современной истории сборной Германии

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс дебютировал за сборную Германии.

32-летний хавбек впервые появился на поле в составе национальной немецкой команды, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Японии на 64-й минуте. По информации Opta, Гросс – второй самый возрастной дебютант сборной Германии (среди полевых игроков) с начала текущего тысячелетия. Только Мартин Макс (33 года и 253 дня) дебютировал в ещё более позднем возрасте – произошло это в матче с Аргентиной в 2002 году.

Сборная Германии уступила японцам со счётом 1:4. 12 сентября коллектив Ханса-Дитера Флика проведёт товарищескую встречу со сборной Франции.