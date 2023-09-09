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​Англичане разочаровали Манчини, не проявив интереса к его дебюту с саудитами

09 Сентября 2023 • 02:09 Комментировать
Саудовская Аравия
1:3
Коста-Рика
окончен

Дебют итальянского специалиста Роберто Манчини у руля саудовской сборной получился комом - его команда прилетела в английский Ньюкасл и сразилась в товарищеском матче с Коста-Рикой, однако латиноамериканцы оказались сильнее и выиграли со счетом 3:1.

Но проблема не только в этом - а в том, что появление саудовской сборной в Англии не заинтересовало ровным счетом никого. Соответственно, и на трибунах было почти пусто. Хотя, возможно, это был такой тонкий английский мор - так вот отомстить Манчини за памятное поражение английской сборной в финале чемпионата Европы в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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