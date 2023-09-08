​Непомнящий пояснил, почему доволен матчем российской сборной с олимпийцами Египта

Российская сборная после долгого перерыва вернулась на поле и сразилась с командой из Египта - правда, не основной, а олимпийской. Игра закончилась вничью со счетом 1:1, что разочаровало немал наблюдателей, но только не Валерия Непомнящего - знаменитого отечественного специалиста, обессмертившего свое имя работой со сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года. Он пояснил, почему ему игра, что называется, «зашла».

- Я удовлетворён тем, что этот матч состоялся. Удовлетворён тем, что в составе нашей команды сыграли исполнители, которые олицетворяют завтра и послезавтра российского футбола. Это была не национальная сборная на данный момент, а команда на перспективу, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.