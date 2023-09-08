​Пономарёву не понравилась грязная игра российской сборной

После долгого перерыва российская сборная вернулась на поле, пусть и не против самого классного соперника - команда Валерия Каприна померилась силами с олимпийцами Египта, и выяснение отношений закончилось вничью - 1:1. Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев неприятно удивлен грязной, по его словам, манерой игры наших игроков.

- Мне не понравилась грязная игра с нашей стороны. Хватали соперников все время то за майку, то за плечо, лишь бы остановить их. Это никуда не годится, - негодует Пономарев, слова которого цитирует Газета.Ru.

Игра состоялась в египетском Суэце.