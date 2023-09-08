​Пономарёв - о матче российской сборной: «Первый тайм вообще никакой был»

После долгого перерыва российская сборная сыграла товарищеский матч с олимпийской египетской командой, собранной, разумеется, не из самых сильных игроков. Тем не менее, даже их переиграть подопечные Валерия Карпина не сумели, и ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев расстроен матчем. Особенно ему не понравился первый тайм встречи.

- Первый тайм у нас вообще никакой был. Складывалось впечатление, что играют убеленные сединами ветераны футбола - пенсионеры. Было просто вальяжное катание мяча. Что они хотели показать, не знаю. А вот второй тайм мне очень понравился. Хороший он получился, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.