Будущий соперник сборной России уступил команде Кении

Скорый соперник национальной сборной России, команда Катара уступила в контрольном матче сборной Кении. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу африканских футболистов.

Отметим, что кенийцы идут в рейтинге ФИФА лишь во второй сотне и размещаются на 105-й строчке. Катарская команда входит в 60 лучших команд и идёт на 59-м месте. Россияне занимают 38-ю позицию.

Напомним, что матч сборной Катара и сборной России пройдёт на следующей неделе во вторник, 12 сентября.

Ранее сообщалось, что грядущая игра не пойдёт в зачёт ФИФА.

Кстати, 7 сентября молодёжь Валерия Карпина встретилась с олимпийской сборной Египта. О том, как это было, читайте в нашем материале.