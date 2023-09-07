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Будущий соперник сборной России уступил команде Кении

07 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать

Скорый соперник национальной сборной России, команда Катара уступила в контрольном матче сборной Кении. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу африканских футболистов.

Отметим, что кенийцы идут в рейтинге ФИФА лишь во второй сотне и размещаются на 105-й строчке. Катарская команда входит в 60 лучших команд и идёт на 59-м месте. Россияне занимают 38-ю позицию.

Напомним, что матч сборной Катара и сборной России пройдёт на следующей неделе во вторник, 12 сентября.

Ранее сообщалось, что грядущая игра не пойдёт в зачёт ФИФА.

Кстати, 7 сентября молодёжь Валерия Карпина встретилась с олимпийской сборной Египта. О том, как это было, читайте в нашем материале.

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Сборная России Сборная Катара Сборная Кении
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