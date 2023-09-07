Оганесян забил за сборную России первым касанием, сравняв счёт

Форвард сборной России и «Оренбурга» Степан Оганесян забил за свою национальную команду в первом же матче и первым касанием. Это случилось на 46-й минуте игры против олимпийской сборной Египта, что проходит в эти минуты в городе Суэц.

Голкипер египтян ошибся уже буквально через 20 секунд после возобновления игры. Вышедший на замену Никита Салтыков его обокрал и пробил по воротам, тому удалось парировать удар, однако на подборе первым был Оганесян, который отправил мяч уже фактически в пустые ворота. В итоге на табло - 1:1, россияне реабилитировались за пропущенный гол почти в самом старте матча.

Текстовую онлайн-трансляцию первой почти за полгода игры сборной России проводит портал LiveResult.ru.