Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Оганесян забил за сборную России первым касанием, сравняв счёт

07 Сентября 2023 • 20:24 Комментировать
Египет (олимп)
1:1
РОССИЯ
2-й тайм

Форвард сборной России и «Оренбурга» Степан Оганесян забил за свою национальную команду в первом же матче и первым касанием. Это случилось на 46-й минуте игры против олимпийской сборной Египта, что проходит в эти минуты в городе Суэц.

Голкипер египтян ошибся уже буквально через 20 секунд после возобновления игры. Вышедший на замену Никита Салтыков его обокрал и пробил по воротам, тому удалось парировать удар, однако на подборе первым был Оганесян, который отправил мяч уже фактически в пустые ворота. В итоге на табло - 1:1, россияне реабилитировались за пропущенный гол почти в самом старте матча.

Текстовую онлайн-трансляцию первой почти за полгода игры сборной России проводит портал LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Степан Оганесян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕГИПЕТ (ОЛИМП) РОССИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потерял Мостового в матче с «Сепаханом»
20:24 · Товарищеские матчи
Оганесян забил за сборную России первым касанием, сравняв счёт
19:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Сутормин пропускает матч с «Сепаханом»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Матч против «Сепахана» станет для Адамова дебютным за «Зенит»
01:42 · Товарищеские матчи
Сане: «Нельзя обвинять Флика во всех неудачах сборной Германии»
06 Сентября
21:22 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Не знаю, когда вернётся Нойер, но сделаю всё, чтобы остаться основным в сборной»
05 Сентября
11:59 · Россия. Премьер-лига
Семак: «У «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола»
04 Сентября
20:55 · Товарищеские матчи
Флик: «Уверен, результаты сборной Германии наладятся»
03 Сентября
03:17 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Флик объяснил, почему не вызвал меня в сборную, теперь я знаю его требования»
02 Сентября
23:27 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Я знал, что не получу вызов в сборную» 4
24 Августа
17:13 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — об отсутствии Дзюбы в составе сборной России: «Предъявлять претензии Карпину бессмысленно»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Я бы на месте Головина и Миранчука поехал в сборную»
16:37 · Товарищеские матчи
Радимов высказался о попадании Лантратова в расширенный список сборной России
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не понимаю, зачем делать эти расширенные списки, мы даже не знаем, с кем играем» 1
16 Августа
19:39 · Товарищеские матчи
Колосков - о матчах сборной России против Бахрейна и Катара: У нас нет права выбирать
Все новости
Рекомендуем