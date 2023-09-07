Сане: «Нельзя обвинять Флика во всех неудачах сборной Германии»

Футболист «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане считает, что Ханс-Дитер Флик не заслуживает резкой критики в свой адрес.

Под руководством экс-наставника «Баварии» немецкая национальная команда побеждает гораздо реже, чем от неё ожидали. На чемпионате мира – 2022 Германия не смогла преодолеть групповой этап.

«Ханси – замечательный человек. Он постоянно находится в работе даже вне перерывов на матчи сборных – он делает всё, чтобы нам наконец-то удалось переломить ситуацию. У меня отличные взаимоотношения с тренером. Я считаю, что критиковать его во всех неудачах – это несправедливо, ведь мы все несёт ответственность за результаты», – цитирует Bayern & Germany Сане.