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Сане: «Нельзя обвинять Флика во всех неудачах сборной Германии»

07 Сентября 2023 • 01:42 Комментировать
Германия
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Япония
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09.09 21:45

Футболист «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане считает, что Ханс-Дитер Флик не заслуживает резкой критики в свой адрес.

Под руководством экс-наставника «Баварии» немецкая национальная команда побеждает гораздо реже, чем от неё ожидали. На чемпионате мира – 2022 Германия не смогла преодолеть групповой этап.

«Ханси – замечательный человек. Он постоянно находится в работе даже вне перерывов на матчи сборных – он делает всё, чтобы нам наконец-то удалось переломить ситуацию. У меня отличные взаимоотношения с тренером. Я считаю, что критиковать его во всех неудачах – это несправедливо, ведь мы все несёт ответственность за результаты», – цитирует Bayern & Germany Сане.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Лерой Сане
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