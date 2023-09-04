Флик: «Уверен, результаты сборной Германии наладятся»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о перспективах команды.

Коллектив Флика не сумел преодолеть групповую стадию на катарском чемпионате мира в конце прошлого года, а также не слишком впечатляюще выступил в последующих матчах, что поставило под сомнения будущее наставника в преддверии домашнего для Германии чемпионата Европы – 2024.

«У нас есть план, и я могу заверить, что мы хорошо подготовлены. За последние недели я много общался с игроками, обсуждал с ними их роли, будущее. Эти беседы вселили в меня уверенность – команда поняла ситуацию. Мы переживаем переломный момент. Результаты не были выдающимися, но мы получили полезный опыт, сделали шаг вперёд», – цитирует Sportbuzzer Флика.