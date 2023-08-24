Радимов высказался о попадании Лантратова в расширенный список сборной России

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что гоклипер московского «Локомотива» Илья Лантратов попал в расширенный список национальной сборной России на сентябрьские сборы.

«Лантратов показывает самую яркую игру среди вратарей. Но ни Валерий Карпин, ни тренер вратарей Виталий Кафанов, думаю, не знают, кто сыграет», - заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей и ни разу не сохранил свои ворота в неприкосновенности.