Стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьские сборы

36 футболистов попали в расширенный список национальной сборной России на сентябрьские сборы, которые начнутся 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 числа.

В список попали полузащитники «Монако» Александр Головин и «Аталанты» Алексей Миранчук, но при этом стоит отметить, что нет Арсена Захаряна, который в минувшее трансферное окно заключил долгосрочный контракт с испанским «Реал Сосьедадом».

Также обращает внимание попадание трех игроков «Урала», который находится в лидерах турнирной таблицы РПЛ.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что о товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.