Колосков - о матчах сборной России против Бахрейна и Катара: У нас нет права выбирать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможных товарищеских матчах сборной России против сборных Катара и Бахрейна.

Спортивный деятель отметил, что у нас нет выбора, конечно, хотелось бы сыграть против лидеров мирового футбола, но, по его мнению, это утопия.

«Такова ситуация на сегодняшний день, поэтому игры с Катаром и Бахрейном - это хорошо. Играть надо - это самое главное», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России по футболу временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.