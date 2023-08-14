Тренер вратарей сборной России Кафанов: Лантратов находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова.

Специалист отметил, что игрок столичного клуба радует своей игрой и находится в числе кандидатов на ближайший сбор национальной команды.

«На этой неделе буду разговаривать со всеми кандидатами в сборную. Сбор будет проведен. Если одна игра, то это одно количество кандидатов, если две — другое», - приводит слова Кафанов «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российская сборная, которая отстранена от участия в международных соревнованиях, должна провести сборы в сентябре.