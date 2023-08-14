Даме Н’Дойе: Сенегал проведёт матч с Россией только после разрешения ФИФА

Бывший футболист московского «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сенегала.

Н’Дойе отметил, что, если ФИФА не буде блокировать провести России такой матч, то он может состояться, а на данный момент африканцы могут играть только с разрешения Федерации.

«Не могу сказать, как люди из Сенегала отреагируют на проведение товарищеского матча, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом», - приводит слова Н’Дойе «Матч ТВ».

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.