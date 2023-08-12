Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

«Милан» выиграл со счетом 4:0 в товарищеском матче

12 Августа 2023 • 23:37 Комментировать
Милан
4:0
Этуаль Сахель I
окончен

Итальянский «Милан» провел свой предпоследний товарищеский матч перед началом нового сезона, соперником итальянского гранда выступил тунисский клуб «Этуаль ду Сахель». «Милан» забил сопернику четыре безответных мяча, три из которых записал на свой счет Рубен Лофтус-Чик, новобранец команды.

Дважды ему ассистировал Пулишич - как видите, новобранцы «Милана» вполне себе срабатываются, еще раз - Леау. Четвертый гол с пенальти забил Оливье Жиру.

Теперь «Милану» предстоит еще одна игра против «Новары», после чего команда Стефано Пиоли будет готовиться к первому матчу чемпионата Италии против «Болоньи». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Этуаль дю Сахель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
12 Августа
23:37 · Товарищеские матчи
«Милан» выиграл со счетом 4:0 в товарищеском матче
11 Августа
18:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может опять сыграть с «Нефтчи» слухи
10 Августа
02:40 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Интер» должен избежать ошибок, допущенных в прошлом сезоне»
09 Августа
02:57 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг - обладатель личного трофея имени Гампера
02:13 · Товарищеские матчи
Хави: «Я доволен»
02:06 · Товарищеские матчи
«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера
01:45 · Италия. Серия А
Пиоли прокомментировал возможный уход де Кетеларе из «Милана»
00:01 · Товарищеские матчи
Серхи Роберто: «Ямал просто великолепен, я поздравил его»
06 Августа
21:47 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Атлетико» нужны такие люди, как Аспиликуэта»
18:22 · Италия. Серия А
Кокорина выпустили на поле в матче «Фиорентины» против «Ниццы» 2
15:19 · Товарищеские матчи
РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча
04 Августа
21:40 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Онана готов проявить себя в «Манчестер Юнайтед»
03 Августа
07:26 · Товарищеские матчи
«Челси» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»
02 Августа
21:48 · Россия. Премьер-лига
Головин провёл почти полный матч против «Арсенала»
08:16 · Товарищеские матчи
«Барселона» победила «Милан»
Все новости
Рекомендуем