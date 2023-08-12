«Милан» выиграл со счетом 4:0 в товарищеском матче

Итальянский «Милан» провел свой предпоследний товарищеский матч перед началом нового сезона, соперником итальянского гранда выступил тунисский клуб «Этуаль ду Сахель». «Милан» забил сопернику четыре безответных мяча, три из которых записал на свой счет Рубен Лофтус-Чик, новобранец команды.

Дважды ему ассистировал Пулишич - как видите, новобранцы «Милана» вполне себе срабатываются, еще раз - Леау. Четвертый гол с пенальти забил Оливье Жиру.

Теперь «Милану» предстоит еще одна игра против «Новары», после чего команда Стефано Пиоли будет готовиться к первому матчу чемпионата Италии против «Болоньи».