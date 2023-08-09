Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Хави: «Я доволен»

09 Августа 2023 • 02:13 Комментировать
Барселона
4:2
Тоттенхэм
окончен

Каталонская «Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера, переиграв в товарищеском матче лондонский «Тоттенхэм» со счетом 4:2. Свой комментарий к прошедшему матчу дал Хави Эрнандес, наставник «Барселоны».

- Мне понравилась игра. Пришло много людей, посмотреть матч, и мы должны были показать им, что нуждаемся в них. Не думаю, правда, что мы сыграли так же хорошо, как в игре с «Реалом» или «Миланом», иногда соперник превосходил нас. Но игроки, которых я выпустил на замену во втором тайме, сделали свое дело, - цитирует слова Хави Эрнандеса официальный сайт каталонского суперклуба. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
02:13 · Товарищеские матчи
Хави: «Я доволен»
02:06 · Товарищеские матчи
«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера
01:45 · Италия. Серия А
Пиоли прокомментировал возможный уход де Кетеларе из «Милана»
00:01 · Товарищеские матчи
Серхи Роберто: «Ямал просто великолепен, я поздравил его»
06 Августа
21:47 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Атлетико» нужны такие люди, как Аспиликуэта»
18:22 · Италия. Серия А
Кокорина выпустили на поле в матче «Фиорентины» против «Ниццы» 2
15:19 · Товарищеские матчи
РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча
04 Августа
21:40 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Онана готов проявить себя в «Манчестер Юнайтед»
03 Августа
07:26 · Товарищеские матчи
«Челси» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»
02 Августа
21:48 · Россия. Премьер-лига
Головин провёл почти полный матч против «Арсенала»
08:16 · Товарищеские матчи
«Барселона» победила «Милан»
01 Августа
23:34 · Испания. Ла Лига
Альба: «Я не смог посмотреть недавнее «эль класико»
23:19 · Товарищеские матчи
Де Лигт: «Ван Дейк – пример для подражания»
30 Июля
09:30 · Испания. Ла Лига
Новичок «Барселоны» Гюндоган получил травму 2
29 Июля
02:06 · Товарищеские матчи
Анчелотти сравнил уровень МЛС и чемпионата Саудовской Аравии с европейскими лигами 1
Все новости
Рекомендуем