Хави: «Я доволен»

Каталонская «Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера, переиграв в товарищеском матче лондонский «Тоттенхэм» со счетом 4:2. Свой комментарий к прошедшему матчу дал Хави Эрнандес, наставник «Барселоны».

- Мне понравилась игра. Пришло много людей, посмотреть матч, и мы должны были показать им, что нуждаемся в них. Не думаю, правда, что мы сыграли так же хорошо, как в игре с «Реалом» или «Миланом», иногда соперник превосходил нас. Но игроки, которых я выпустил на замену во втором тайме, сделали свое дело, - цитирует слова Хави Эрнандеса официальный сайт каталонского суперклуба.