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«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера

09 Августа 2023 • 02:06 Комментировать
Барселона
4:2
Тоттенхэм
окончен

Незадолго до старта испанского чемпионата каталонская «Барселона» порадовала своих поклонников победой над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 4:2, ознаменовавшую завоевание кубка Жоана Гампера - традиционного товарищеского турнира, посвященного основателю клуба.

Правда, надо заметить, что почти до конца игры казалось, что «Барселона» проиграет - Левандовски открыл счет уже на третьей минуте, но еще в первой половине игры Оливер Скипп забил два мяча. И лишь на 82-й минуте Ферран Торрес счет сравнял, на 90-й Ансу Фати забил третий мяч, а точку поставил Эз Абде, которого выпустили на поле на 60-й минуте вместо Педри.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона
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