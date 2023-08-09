«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера

Незадолго до старта испанского чемпионата каталонская «Барселона» порадовала своих поклонников победой над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 4:2, ознаменовавшую завоевание кубка Жоана Гампера - традиционного товарищеского турнира, посвященного основателю клуба.

Правда, надо заметить, что почти до конца игры казалось, что «Барселона» проиграет - Левандовски открыл счет уже на третьей минуте, но еще в первой половине игры Оливер Скипп забил два мяча. И лишь на 82-й минуте Ферран Торрес счет сравнял, на 90-й Ансу Фати забил третий мяч, а точку поставил Эз Абде, которого выпустили на поле на 60-й минуте вместо Педри.