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Серхи Роберто: «Ямал просто великолепен, я поздравил его»

09 Августа 2023 • 00:01 Комментировать
Барселона
4:2
Тоттенхэм
окончен

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто пообщался с журналистами после победы над «Тоттенхэмом».

Каталонцы взяли верх в Кубке Гампера, одолев «шпор» со счётом 4:2. 16-летний Ламин Ямал вышел на замену на 80-й минуте, а уже на 81-й ассистировал Феррану Торресу.

«Я уже поздравил Ямала, он был просто великолепен. Но не стоит торопиться, мы должны быть терпеливы с молодыми ребятами. Они отлично справляются, и я надеюсь, что всё продолжится в том же духе.

Для меня огромная честь быть капитаном «Барселоны». Я поддерживаю клуб с детства, так что это особенные ощущения», – высказался после матча Серхи Роберто, цитируемый испанскими СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто Ламин Ямал
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