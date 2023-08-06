Российский футбольный союз (РФС) подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча в сентябре.

Пресс-служба Федерации футбола Мали подтвердила данную информацию, однако отметила, что 8 сентября у команды будет игра Кубка Африканских наций против сборной Южного Судана, а через четыре дня запланирован товарищеский матч против сборной Кот-д'Ивуара.

«Посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», - приводит слова пресс-службы Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнований из-за политической ситуации в мире.