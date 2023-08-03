«Челси» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»

В рамках предсезонного турне по США состоялась товарищеская встреча между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. На 80-й минуте счёт открыл Мариус Вольф, играющий за немецкую команду. Однако спустя девять минут ответный мяч забил Мэйсон Берстоу.
Следующий спарринг «Боруссия» проведет против амстердамского «Аякса». Что касается «Челси», то для англичан турне по Америке завершено.
Протокол игры
|80'Вольф Мариус (0:1)
|(1:1) Берстоу Мэйсон89'
Аррисабалага Кепа•Джеймс Рис II 45' 77' (Гюсто Мало ( 77' ) •Колвилл Леви•Чилвелл Бен 74' (Матсен Ян ( 74' ) •Силва Тони 73' (Хамфрис Башир ( 73' ) •Галлахер Конор•Фернандес Энцо II•Стерлинг Рахим 89' (Холл Льюис ( 89' ) •Чуквуэмека Калеб 74' (Кукурелья Марк ( 74' ) •Нкунку Кристофер 22' (Мудрик Михаил ( 22' ) •Джексон Николас 81' (Берстоу Мэйсон ( 81' )
Майер Александер II•Бенсебаини Рами 73' (Буэно Гильермо ( 73' ) •Зюле Никлас 61' (Пападопулос Антониос ( 61' ) •Хуммельс Матс 73' (Джан Эмре ( 73' ) •Рюэрсон Юлиан 61' (Аллер Себастьян ( 61' ) •Эзкан Салих 61' 73' (_Nmecha F. ( 73' ) •Забитцер Марсель 46' (Азар Торган ( 46' ) •Адейеми Карим 46' (Бамба Самуэль ( 46' ) •Ройс Марко 73' (Бланк Хендри ( 73' ) •Мален Дониэлл 46' (Брандт Юлиан ( 46' ) •Мукоко Юссуфа 61' (Вольф Мариус ( 61' )
Запасные: Польманн Оле•Кирш Мариан
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