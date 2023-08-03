«Челси» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»

В рамках предсезонного турне по США состоялась товарищеская встреча между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. На 80-й минуте счёт открыл Мариус Вольф, играющий за немецкую команду. Однако спустя девять минут ответный мяч забил Мэйсон Берстоу.

Следующий спарринг «Боруссия» проведет против амстердамского «Аякса». Что касается «Челси», то для англичан турне по Америке завершено.