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«Челси» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»

03 Августа 2023 • 07:26 Комментировать
Челси
1:1
Боруссия Д
окончен

В рамках предсезонного турне по США состоялась товарищеская встреча между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. На 80-й минуте счёт открыл Мариус Вольф, играющий за немецкую команду. Однако спустя девять минут ответный мяч забил Мэйсон Берстоу.

Следующий спарринг «Боруссия» проведет против амстердамского «Аякса». Что касается «Челси», то для англичан турне по Америке завершено.

Протокол игры  
Челси1:1Боруссия Д
  80'Вольф Мариус (0:1)
(1:1) Берстоу Мэйсон89'  
Аррисабалага КепаДжеймс Рис II   45'   77' (Гюсто Мало (   77' ) Колвилл ЛевиЧилвелл Бен   74' (Матсен Ян (   74' ) Силва Тони   73' (Хамфрис Башир (   73' ) Галлахер КонорФернандес Энцо IIСтерлинг Рахим   89' (Холл Льюис (   89' ) Чуквуэмека Калеб   74' (Кукурелья Марк (   74' ) Нкунку Кристофер   22' (Мудрик Михаил (   22' ) Джексон Николас   81' (Берстоу Мэйсон (   81' )
Запасные: Сантос АндрейМорейра ДиегуБергстрём ЛукасКазадеи ЧезареСлонина ГабриелГабриэл АнжелоУгочукву ЛеслиЧалоба Трево
Майер Александер IIБенсебаини Рами   73' (Буэно Гильермо (   73' ) Зюле Никлас   61' (Пападопулос Антониос (   61' ) Хуммельс Матс   73' (Джан Эмре (   73' ) Рюэрсон Юлиан   61' (Аллер Себастьян (   61' ) Эзкан Салих   61'   73' (_Nmecha F. (   73' ) Забитцер Марсель   46' (Азар Торган (   46' ) Адейеми Карим   46' (Бамба Самуэль (   46' ) Ройс Марко   73' (Бланк Хендри (   73' ) Мален Дониэлл   46' (Брандт Юлиан (   46' ) Мукоко Юссуфа   61' (Вольф Мариус (   61' )
Запасные: Польманн ОлеКирш Мариан
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд
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