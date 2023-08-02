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Товарищеские матчи по футболу

«Барселона» победила «Милан»

02 Августа 2023 • 08:16 Комментировать
Милан
0:1
Барселона
окончен

В Лас-Вегасе (США) состоялся товарищеский поединок между каталонской «Барселоной» и «Миланом». Встреча завершилась минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил нападающий Ансу Фати.

Следующий контрольный матч подопечные Хави Эрнандеса проведут против лондонского «Тоттенхэма» 8 августа. Что касается «Милана», то итальянский гранд сыграет с «Монцей» в этот же день.

Протокол игры  
Милан0:1Барселона
  55'Фати Ансу (0:1)
Меньян МайкФлоренци Алессандро 64' (Калюлю Пьер ( 64') Тиав Малик 73' (Кьяер Симон ( 73') Томори Фикайо 86' (Салемакерс Алексис ( 86') Эрнандес Тео 80' (Бартезаги Давиде ( 80') Лофтус-Чик Рубен  29'Крунич Раде 73' (Побега Томмазо ( 73') Рейндерс Тиджани  44'Леау РафаэлПулишич Кристиан 73' (Коломбо Лоренцо ( 73') Жиру Оливье 73' (Ромеро Лука ( 73')
Запасные: Спортьелло МаркоАдли ЯсинСимич Ян-КарлоДе Кетеларе ШарльТраоре ЧакаМиранте АнтониоДзероли Кевин
Пенья ИньякиКунде Жюль 67' (Дест Серджиньо ( 67') Араухо Рональд 85' (Файе Микаил ( 85') Алонсо Маркос  7' 46' (Роберто Серхи ( 46') Гарсия Эрик 85' (_Valle Gomez A. ( 85') Педри 46' (Фати Ансу ( 46') Ромеу Ориоль 80' (Касадо Марк ( 80') Марин Фермин 46' (Левандовски Роберт ( 46') Рафинья Диас 67' (Ямаль Ламин ( 67') Торрес Ферран 46' (Де Йонг Френки ( 46') Эззалзули Абде 46' (Бальде Алехандро ( 46'Гарридо Алекс 85')
Запасные: ГавиДембеле УсманКесси ФранкТер Штеген Марк-АндреЛенгле КлеманАстралага АндерИньиго МартинесКристенсен АндреасГюндоган Илкай
02 августа. Стадион "Аллегиант (Парадайз)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Ансу Фати
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