«Барселона» победила «Милан»

В Лас-Вегасе (США) состоялся товарищеский поединок между каталонской «Барселоной» и «Миланом». Встреча завершилась минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил нападающий Ансу Фати.

Следующий контрольный матч подопечные Хави Эрнандеса проведут против лондонского «Тоттенхэма» 8 августа. Что касается «Милана», то итальянский гранд сыграет с «Монцей» в этот же день.