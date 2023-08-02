«Барселона» победила «Милан»

В Лас-Вегасе (США) состоялся товарищеский поединок между каталонской «Барселоной» и «Миланом». Встреча завершилась минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил нападающий Ансу Фати.
Следующий контрольный матч подопечные Хави Эрнандеса проведут против лондонского «Тоттенхэма» 8 августа. Что касается «Милана», то итальянский гранд сыграет с «Монцей» в этот же день.
Протокол игры
|55'Фати Ансу (0:1)
Меньян Майк•Флоренци Алессандро64' (Калюлю Пьер (64') •Тиав Малик73' (Кьяер Симон (73') •Томори Фикайо86' (Салемакерс Алексис (86') •Эрнандес Тео80' (Бартезаги Давиде (80') •Лофтус-Чик Рубен• 29'Крунич Раде73' (Побега Томмазо (73') •Рейндерс Тиджани• 44'Леау Рафаэл•Пулишич Кристиан73' (Коломбо Лоренцо (73') •Жиру Оливье73' (Ромеро Лука (73')
Пенья Иньяки•Кунде Жюль67' (Дест Серджиньо (67') •Араухо Рональд85' (Файе Микаил (85') •Алонсо Маркос 7'46' (Роберто Серхи (46') •Гарсия Эрик85' (_Valle Gomez A. (85') •Педри46' (Фати Ансу (46') •Ромеу Ориоль80' (Касадо Марк (80') •Марин Фермин46' (Левандовски Роберт (46') •Рафинья Диас67' (Ямаль Ламин (67') •Торрес Ферран46' (Де Йонг Френки (46') •Эззалзули Абде46' (Бальде Алехандро (46'Гарридо Алекс85')
02 августа. Стадион "Аллегиант (Парадайз)".
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