Де Лигт: «Ван Дейк – пример для подражания»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече с «Ливерпулем».

Поединок состоится 2 августа в 14:30 по московскому времени. Центрбек мюнхенцев отметил, что с нетерпением ждёт встречи с Виргилом ван Дейком и Коди Гакпо, с которыми знаком по сборной Нидерландов.

«Ван Дейк – образец для подражания, он достиг невероятных высот. Я уже пять лет играю с ним в центре обороны сборной. С Коди Гакпо у меня тоже отличные взаимоотношения. Не могу дождаться встречи с ними на поле», – приводит издание TMW слова де Лигта, выступающего за «Баварию» с прошлого лета.