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Де Лигт: «Ван Дейк – пример для подражания»

01 Августа 2023 • 23:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Бавария
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Через 14 ч. 13 мин.

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече с «Ливерпулем».

Поединок состоится 2 августа в 14:30 по московскому времени. Центрбек мюнхенцев отметил, что с нетерпением ждёт встречи с Виргилом ван Дейком и Коди Гакпо, с которыми знаком по сборной Нидерландов.

«Ван Дейк – образец для подражания, он достиг невероятных высот. Я уже пять лет играю с ним в центре обороны сборной. С Коди Гакпо у меня тоже отличные взаимоотношения. Не могу дождаться встречи с ними на поле», – приводит издание TMW слова де Лигта, выступающего за «Баварию» с прошлого лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Виргил Ван Дейк Коди Гакпо Маттейс де Лигт
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