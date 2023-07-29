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Анчелотти сравнил уровень МЛС и чемпионата Саудовской Аравии с европейскими лигами

29 Июля 2023 • 02:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 3.00 X 4.00 2 2.13
Через 20 ч. 29 мин.

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об уровне футбола в МЛС и Саудовской Аравии.

Саудовские клубы оформили множество громких трансферов, на чём, похоже, не собираются останавливаться, а в МЛС с недавних пор выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

«В Саудовской Аравии вложили много средств в подписание игроков, лига продолжает развиваться, и то же самое можно сказать про МЛС с Месси, однако европейский футбол остаётся более конкурентоспособным, если сравнивать с этими чемпионатами», – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против «Барселоны», который стартует 30 июля в 00:00 по московскому времени.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Лионель Месси Интер Майами
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