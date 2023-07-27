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Роналду отыграл тайм, Талиска оформил ассист: «Аль-Наср» не удержал победу над «Интером» в Японии

27 Июля 2023 • 15:15 Комментировать
Интер Милан
1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в основе противостоял в товарищеском матче в Японии миланскому «Интеру».

Протокол игры  
Интер Милан1:1Аль-Наср Эр-Рияд
  23'Гариб Абдуррахман (0:1)
(1:1) Фраттези Давиде44'  
Филип Станкович 72' (Ди Дженнаро Раффаэле ( 72') Де Врей Стефан 46' (Куадрадо Хуан ( 46') Бастони Алессандро 72' (Эспозито Себастьяно ( 72') Дюмфрис Дензел 46' (Димарко Федерико ( 46') Госенс Робин 46' (Ачерби Франческо ( 46') Барелла Николо 47' (Аслани Кристьян ( 47') Чалханоглу Хакан 47' (Сенси Стефано ( 47') Корреа Хоакин 46' (Тюрам Маркус ( 46') Биссек Янн-Аурель 46' (Дармиан Маттео ( 46') Фраттези Давиде 72'Мартинес Лаутаро 72' (Станкович Александер ( 72')
Запасные: Мхитарян ГенрихФаббиан ДжованниКаллигарис АлессандроСтабиле ДжакомоЛазаро Валентино
Аль-Акиди НавафАль-Ганам Султан 49' (Бушаль Наваф ( 49') Ладжами Али 48' (Аль-Фатил Мохаммед II ( 48') Маду Абдулла 48' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 48') Теллес Алекс 47' (Аль-Хайбари Абдулла ( 47') Фофана Секо 48' (Аль-Амри Абдулела ( 48') Брозович Марсело 48' (Сахлули Мухаммад ( 48'Аль-Алива Абдулазиз 67') Талиска Андерсон 47' (Абдулфаттах Адам ( 47') Гариб Абдуррахман 49' (Аль-Хассан Али ( 49') Роналду Криштиану 47' (Конан Гислен ( 47') Аль-Ганнам Халид 48' (Аль-Наджи Сами ( 48'Мухтар Али 71')
Запасные: Валид АбдуллаАль-Бухари АминЯхья Айман
27 июля.

Серебряный призёр чемпионата Саудовской Аравии против бронзового призёра чемпионата Италии. Команда Криштиану Роналду против финалиста Лиги чемпионов. Это контрольный матч в Осаке. Как развивались события в этой встрече? Надо отметить, что смотреть игру было нескучно. Забегая вперёд, отметим, что «Интер» нанёс свыше двадцати ударов по воротам, а обе команды вместе – под тридцать.

Начали без раскачки

На второй минуте аль-Ганам пробил с подступов к штрафной площади в левый угол, где мяч уверенно поймал Станкович. На седьмой минуте дело дошло до удара Роналду, оказавшегося один на один с голкипером после проникающего паса Талиски. Криштиану пробил прямо в Станковича, но всё равно там был офсайд – как и чуть ранее до неточного удара Лаутаро Мартинеса.

На восьмой минуте Фофана дальней попыткой закрутил сферу выше створа. Позднее Чалханоглу подал угловой с правого края на ближнюю штангу, а Фраттези направил мяч вторым этажом рядом со створом. Далее Чалханоглу вешал со штрафного уже слева, и де Врей пробил головой с отскоком от газона в руки аль-Акиди. На следующей же минуте Лаутаро Мартинес также вторым этажом пробил после подачи корнера справа – получилось поверх перекладины.

Обменялись голами

Вскоре Талиска замыкал верхом правую штангу и не переиграл Станковича. Немного погодя Роналду решил знатно приложиться с дальней дистанции, однако мяч разминулся со створом. А вот на 23-й минуте счёт наконец-то оказался уже открыт. Талиска из глубины по диагонали забросил к левому полуфлангу, и Гариб влёт поразил ближний угол (1:0).

Ответом «Интера» стало концентрированное давление на чужие ворота. Лаутаро Мартинес из зоны правого инсайда не попал в дальний угол и хотел корнера, но судья его не послушал. С противоположной стороны Корреа пробил в аль-Акиди. После этого была сразу серия попыток «Интера» сравнять счёт, когда по одной попытке Лаутаро нейтрализовали вратарь и защитник «Аль-Насра», а на следующем добивании Дюмфрис зарядил в аль-Акиди.

Потом интенсивность накатов «интеристских» атак вроде сократилась, однако, так скажем, локальная неудача подстерегала «Аль-Наср» в конце тайма. Номинальные хозяева пострадали из-за проблем со вторым этажом в своей штрафной. Дюмфрис навесил с правого фланга, и никто не смог помешать Фраттези головой переправить мяч в цель (1:1).

«Аль-Наср» выстоял и едва не наказал

Близко к рубежу часа игры головой бил Лаутаро, откликнувшись на подачу справа Куадрадо, и вышло чуть выше створа. На 66-й минуте Лаутаро из центра штрафной умудрился подбросить мяч на трибуну после очередной доставки Куадрадо. Между этими двумя моментами Мартинеса дважды не попадал в ворота с приличных дистанций Сенси. А до всего этого Аслани не добился успеха парой ударов с приличных дистанций.

В этот период матча «Аль-Наср» не вылезал со своей штрафной площади после замены десяти человек в перерыве, в том числе и Роналду. У «Интера» в целом также состоялось много перестановок. К последней десятиминутке саудовская команда перехватила инициативу, и аль-Хайбари мог принести ей победу, но пробил вдоль створа с правого угла вратарской. Аль-Алива ещё с левого полуфланга отправил мяч аккурат в руки ди Дженнаро. Итог – ничья 1:1.

Кирилл Иванцов

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