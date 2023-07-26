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Гвардиола щёлкнул Тухеля по носу: «Манчестер Сити» вырвал победу над «Баварией» на последних минутах

26 Июля 2023 • 15:21 Комментировать
Бавария
1:2
Манчестер Сити
окончен

Действующий чемпион Германии и действующий чемпион Англии сошлись в товарищеском матче в Токио.

Протокол игры  
Бавария1:2Манчестер Сити
  21'Макати Джон (0:1)
(1:1) Тель Матис81'  
  86'Лапорт Эмерик (1:2)
Зоммер Янн 46' (Павлович Андрия ( 83'Ульрайх Свен 46') Дэвис Альфонсо 47' (Тиквич Антонио ( 47') Упамекано Дайо 47' (Мане Садио ( 47') Павар Бенжамен 47' (Станишич Йосип ( 47') Мазрауи Нуссаир 48' (Сарр Буна ( 48') Лаймер Конрад 46' (Гравенберх Райан ( 46') Киммих Йозуа 47' (Горецка Леон ( 47') Коман Кингсли 46'Мусиала Джамал 46' (Тель Матис ( 46') Сане Лерой 47' (Крэтзиг Франс ( 47') Гнабри Серж 46' (Видович Габриэль ( 46'Ибрагимович Арийон 82')
Запасные: Павлович АлександрХюльсманн ТомВаннер Пауль 83'
Эдерсон МораесАке Натан 29' (Аканджи Мануэль ( 29') Диаш Рубен 49' (Родри Родриго ( 49') Стоунс Джон 49' (Лапорт Эмерик ( 49') Грилиш Джек 48' (Гомес Серхио ( 48') Ковачич Матео 49' (Канселу Жоау ( 49') Льюис Рико 48' (Холанн Эрлинг ( 48') Уокер Кайл 49' (Филлипс Кевин ( 49') Макати Джон 48' (Фоден Фил ( 48') Силва Бернарду 71' (Перроне Максимо ( 71') Альварес Хулиан 48' (Бобб Оскар ( 48')
Запасные: Палмер КоулФиллипс КэлвинРодри ЭрнандесОртега ШтефанДе Брёйне КевинКарсон Скотт
26 июля.

«Манчестер Сити» – победитель Лиги чемпионов, а у «Баварии» в этом турнире дела в прошлом розыгрыше не заладились, она вылетела оттуда на стадии 1/4 финала как раз от «горожан». По ходу кризисного сезона главным тренером мюнхенцев стал Томас Тухель, и ему есть к каким вершинам стремиться в новом клубе – к той же победе в Лиге чемпионов. Ну а Хосеп Гвардиола в «Ман Сити» нацелен на повторное покорение уже взятых вершин.

Команды Гвардиолы часто играют первым номером, и начальный отрезок отчётного матча не стал исключением. На пятой минуте Стоунс воспользовался возможностью пробить с линии штрафной площади в левый угол, но немного не попал в створ. При этом о постоянном обострении обстановки около ворот Зоммера речи не велось.

На семнадцатой минуте у «Баварии» случился внушительный проход со своей половины поля. Однако Сане слишком далеко убежал по правому полуфлангу, и выдвинувшийся ему навстречу Эдерсон значительно сократил угол обстрела. Тогда Сане отдал мяч на Мусиалу, чей удар заблокировал Аке. Вскоре баварцы заработали штрафной удар, с которого Сане не постеснялся пробить напрямую и угодил в перекладину.

А вот манкунианцы через пару минут довели свою атаку до полного логического завершения, хоть и не без труда. По зоне правого инсайда вперёд прорвался Льюис. Сам он наносить удар не решился и отпасовал в центр на Альвареса, с чьей попыткой справился Зоммер. Только вот на добивании перед Макэйти открылись пустые ворота, и он не промахнулся (0:1).

К концу первого тайма «Бавария» больше угрожала чужим воротам на контратаках. Мусиала и Коман участвовали в попытках мюнхенцев сравнять счёт, однако не преуспели в этом деле. Напоследок же перед уходом команд на перерыв в своей штрафной площадке напортачил Зоммер, но всё-таки удалось баварцам избежать пропущенного гола после нелепой ситуации.

В перерыве Тухель стопроцентно сменил состав «Баварии», ну и Гвардиола произвёл кучу перестановок. По именам немецкая команда стала слабее, а манкунианская – наоборот, сильнее. В частности, Холанн появился на футбольном поле. «Ман Сити» сохранял стремление побольше ходить в атаку и на исходе часа игры добился, скажем так, скользкого момента. Силва справа то ли пробил, то ли простелил, а Родри на подборе попал в Станишича.

Казалось, «Баварии» в преимущественно молодом составе ничего не светит, но она умудрилась коряво сравнять счёт в последнюю десятиминутку. Эдерсон отразил один удар, но не смог противодействовать добиванию Теля (1:1). Однако же «Ман Сити» был настроен именно на победу, и если удар Лапорта головой парировал Ульрайх, то с ударом Лапорта ногой голкипер «Баварии» не справился (1:2). Команды обменялись голами в концовке, и можно говорить, что «Ман Сити» вырвал эту победу на финише.

Кирилл Иванцов

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