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Нагучев: «Манчестер Сити» cможет забить «Баварии» два мяча в первом тайме»

26 Июля 2023 • 13:41 Комментировать
Бавария
1:2
Манчестер Сити
окончен

Известный комментатор Роман Нагучев высказался о товарищеском матче между «Манчестер Сити» и «Баварией».

По мнению журналиста, предстоящая игра получится результативной, а «Манчестер Сити» забьёт минимум два мяча уже в первом тайме.  

«Предстоящая игра должна стать весельем и предвкушением нового сезона. К тому же «горожане» готовятся к матчу за Суперкубок Англии. Они чуть раньше проведут встречу за трофей, чем это сделает «Бавария». Так что я предлагаю поставить на тотал голов «Сити» в первом тайме больше 1,5», — цитирует Нагучева Vprognoze.ru.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» проходит в данную минуту. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Роман Нагучев
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