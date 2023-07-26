Нагучев: «Манчестер Сити» cможет забить «Баварии» два мяча в первом тайме»

Известный комментатор Роман Нагучев высказался о товарищеском матче между «Манчестер Сити» и «Баварией».

По мнению журналиста, предстоящая игра получится результативной, а «Манчестер Сити» забьёт минимум два мяча уже в первом тайме.

«Предстоящая игра должна стать весельем и предвкушением нового сезона. К тому же «горожане» готовятся к матчу за Суперкубок Англии. Они чуть раньше проведут встречу за трофей, чем это сделает «Бавария». Так что я предлагаю поставить на тотал голов «Сити» в первом тайме больше 1,5», — цитирует Нагучева Vprognoze.ru.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» проходит в данную минуту. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.