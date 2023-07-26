Хау: «Челси» будет очень силён в новом сезоне»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями о перспективах лондонского «Челси».

27 июля «сороки» проведут товарищескую встречу с «синими». По словам Хау, проваливший прошлую кампанию «Челси» может значительно прибавить после прихода на пост главного тренера Маурисио Почеттино: «Думаю, «Челси» будет очень силён в этом сезоне. Команду возглавляет топ-тренер, в ней выступают игроки топ-уровня. Они подписали очень молодых футболистов, которые будут становиться только лучше», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Хау.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Челси» финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.