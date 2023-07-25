Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Влахович пропустит товарищеский матч «Ювентуса» против «Милана»

25 Июля 2023 • 22:24 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.07 05:30

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ещё не набрал оптимальную форму.

23-летний игрок часто выбывал из строя из-за травм в прошлом сезоне, и сейчас в туринском клубе предпочитают не рисковать здоровьем серба, чтобы проблемы не повторились перед стартом официальных встреч. По данным Sky Sport, Влахович приступил к беговым упражнениям после нескольких дней отдыха, однако наставник Массимилиано Аллегри не выпустит его на поле в предстоящем товарищеском поединке против «Милана», который состоится 28 июля.

В прошедшей кампании Душан Влахович отметился 14 голами и 4 ассистами в 42 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
22:24 · Товарищеские матчи
Влахович пропустит товарищеский матч «Ювентуса» против «Милана»
14:41 · Товарищеские матчи
Колосков высказался об отказе сборной Египта провести товарищеский матч со сборной России 2
24 Июля
07:22 · Товарищеские матчи
«Реал» победил «Милан», проигрывая со счётом 0:2
21 Июля
21:34 · Франция. Лига 1
Энрике прокомментировал первый предсезонный матч «ПСЖ»
20 Июля
01:33 · Товарищеские матчи
Почеттино: «Для «Челси» нет неофициальных игр, побеждать нужно всегда»
19 Июля
00:04 · Россия. Премьер-лига
​Бонгонда: «Я не боюсь конкуренции»
18 Июля
23:21 · Товарищеские матчи
Гендиректор «Спартака»: «Надеемся, обойдётся без последствий»
08 Июля
18:22 · Товарищеские матчи
«Спартак» и «Акрон» завершили первый матч вничью
07 Июля
23:12 · Товарищеские матчи
​В Австрии арбитр самостоятельно устранился во время матча
06 Июля
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»
05 Июля
19:28 · Товарищеские матчи
Норманн может сыграть в Братском Кубке слухи
04 Июля
21:34 · Товарищеские матчи
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде», пропустив в концовке 2
29 Июня
21:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
Все новости
Рекомендуем