Влахович пропустит товарищеский матч «Ювентуса» против «Милана»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ещё не набрал оптимальную форму.

23-летний игрок часто выбывал из строя из-за травм в прошлом сезоне, и сейчас в туринском клубе предпочитают не рисковать здоровьем серба, чтобы проблемы не повторились перед стартом официальных встреч. По данным Sky Sport, Влахович приступил к беговым упражнениям после нескольких дней отдыха, однако наставник Массимилиано Аллегри не выпустит его на поле в предстоящем товарищеском поединке против «Милана», который состоится 28 июля.

В прошедшей кампании Душан Влахович отметился 14 голами и 4 ассистами в 42 матчах.