Не выявили победителя: как «ПСЖ» с другим Мбаппе и «Аль-Наср» с Роналду выясняли отношения в Японии

Это мог быть матч Роналду против Месси, но раз Лео перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами», то получилось иначе.

Команды из многих стран прямо сейчас занимаются решением предсезонных задач и не имеют турнирной мотивации. Относится это не только к представителям Европы. В Саудовской Аравии клубы тоже готовятся к очередному внутреннему чемпионату. Причём внимания к ним теперь куда больше, чем год назад или ещё раньше. Причина лежит на поверхности: саудовский футбол стал манить к себе одну звезду за другой. И Криштиану Роналду вскоре может оказаться даже не главным ньюсмейкером этой лиги.

Звезда на перепутье

В отношении Килиана Мбаппе в прессе долго муссировалась тема его возможного перехода в мадридский «Реал». Она возникала в каждое трансферное окно, и никак ситуация с будущим контрактом Мбаппе не разрешалась. Однако вот выяснилось, что «Аль-Хиляль» готов выложить за Килиана аж 300 миллионов евро. В таких нестабильных условиях новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решил отстранить Мбаппе от тренировок с командой на сборах. Так что противостояния на поле Роналду и Мбаппе тоже не получилось. Возможно, оно скоро состоится непосредственно в турнирах внутри Саудовской Аравии. Что касается Неймара, то он весь матч пробыл в запасе.

Первые полчаса

Товарищеский матч между «ПСЖ» и «Аль-Насром» прошёл в Японии. Двадцать один год назад частично там проходил чемпионат мира среди сборных, а сейчас туда приезжают покрасоваться большие клубы в период межсезонья. Парижане захватили инициативу с первых минут. На старте матча они заработали штрафной удар по центру, с которого нанёс удар Солер, и мяч из правого от себя угла аль-Акиди вытащил на корнер. На двенадцатой минуте Лемина из левой части чужой штрафной площади пробил выше створа. Спустя ещё десять минут Лемина вырывался один на один с вратарём соперника, которого не смог переиграть.

Роналду на первом плане

Роналду бледно выглядел на футбольном газоне и чем-то более-менее интересным отметился только лишь по истечении получаса игры. Тогда Криштиану произвёл дальний удар из зоны левого инсайда, а мяч после рикошета отправился на угловой. Кроме того, уже в последнюю пятиминутку перед наступлением перерыва Роналду дважды угрожал воротам соперника из опасной зоны. В первом случае Криштиану опередил Шкриньяра и пытался проткнуть мяч в сетку, но сэйв сотворил Доннарумма, а во втором случае КриРо не попал в створ через себя.

Второй тайм

Естественно, во втором тайме произошло великое множество замен. Матч же контрольный, многих надо посмотреть в деле. «ПСЖ» сохранил при этом преимущество в ведении игры. В районе 70-й минуты удары Габри и Хусни не стали неразрешимой задачей для аль-Акиди, а вскоре аль-Хайбари не нашёл путей вскрыть рамку Доннаруммы. В добавленное время аль-Сулейхим получил возможность вырвать победу для номинальных гостей, но не смог перебросить Доннарумму после ошибки парижской обороны. Итогом стала ничья 0:0. А Мбаппе всё-таки вышел на замену во втором тайме – только это был не Килиан, а его 16-летний брат Итан.

Кирилл Иванцов