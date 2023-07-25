Колосков высказался об отказе сборной Египта провести товарищеский матч со сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о заявлении Египетской футбольной ассоциации, которая заявила о том, что товарищеский матч со сборной России не может состояться.

Спортивный деятель убежден в том, что РФС будет продолжать искать возможности проводить товарищеские игры, ведь других вариантов на данный момент нет, главное, чтобы сборная продолжала существовать.

«Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть», - заявил Колосков в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах.