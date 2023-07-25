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Товарищеские матчи по футболу

Колосков высказался об отказе сборной Египта провести товарищеский матч со сборной России

25 Июля 2023 • 14:41 Комментировать (2)

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о заявлении Египетской футбольной ассоциации, которая заявила о том, что товарищеский матч со сборной России не может состояться.

Спортивный деятель убежден в том, что РФС будет продолжать искать возможности проводить товарищеские игры, ведь других вариантов на данный момент нет, главное, чтобы сборная продолжала существовать.

«Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть», - заявил Колосков в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Египта
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Комментарии (2)
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ингерман
25 Июля 2023 в 14:56
«Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть»
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ай скупая мужкая слиза скатилася па щике плитачнека-степаныча - такое даже палатеру-кукушкину была б ни пад силу написаць.. А-ха-ха-ха! )))
Zenituwka
25 Июля 2023 в 14:53
"Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией" - да, может быть тогда когда сменится власть, прекратится повальная коррупция, а деньги будут направляться на благо страны и спорта, когда наконец перестанут везде искать и видеть врагов, а начнут партнёрство во благо родины. Но есть ощущение, что на своем веку я такого точно не дождусь.
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