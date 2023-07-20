Почеттино: «Для «Челси» нет неофициальных игр, побеждать нужно всегда»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о важности предсезонных матчей для команды.

В скором времени лондонцам предстоит провести товарищеский поединок против «Рексема», представляющего четвёртую по силе английскую лигу.

«Для «Челси» все игры считаются официальными. В футболе важно всегда побеждать, чтобы сохранять позитивный настрой. Это касается даже товарищеских матчей, когда играют молодые футболисты. Правильный менталитет имеет ключевое значение», – цитирует пресс-служба «Челси» аргентинского наставника, занявшего свою должность перед началом сезона.