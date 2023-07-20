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Товарищеские матчи по футболу

Почеттино: «Для «Челси» нет неофициальных игр, побеждать нужно всегда»

20 Июля 2023 • 01:33 Комментировать
Челси
...
Рексем
Через 1 ч. 5 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о важности предсезонных матчей для команды.

В скором времени лондонцам предстоит провести товарищеский поединок против «Рексема», представляющего четвёртую по силе английскую лигу.

«Для «Челси» все игры считаются официальными. В футболе важно всегда побеждать, чтобы сохранять позитивный настрой. Это касается даже товарищеских матчей, когда играют молодые футболисты. Правильный менталитет имеет ключевое значение», – цитирует пресс-служба «Челси» аргентинского наставника, занявшего свою должность перед началом сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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