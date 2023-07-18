Гендиректор «Спартака»: «Надеемся, обойдётся без последствий»

Олег Малышев, генеральный директор московского «Спартака», поделился своим мнением о прошедшем матче «красно-белых» против азербайджанского «Нефтчи». В ходе игры поклонники «Спартака» применили пиротехнику, но Малышев надеется, что для клуба это обойдется без сколь-нибудь значимых последствий.

- Последствия за пиротехнику? Гадать очень сложно. Мы будем в контакте со всеми службами. Надеемся, всё обойдется без последствий, - цитирует слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже в конце этой недели стартует очередной чемпионат российской Премьер-лиги, в первом туре московский клуб примет в домашнем матче «Оренбург».