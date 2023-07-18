Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Гендиректор «Спартака»: «Надеемся, обойдётся без последствий»

18 Июля 2023 • 23:21 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Нефтчи
окончен

Олег Малышев, генеральный директор московского «Спартака», поделился своим мнением о прошедшем матче «красно-белых» против азербайджанского «Нефтчи». В ходе игры поклонники «Спартака» применили пиротехнику, но Малышев надеется, что для клуба это обойдется без сколь-нибудь значимых последствий.

- Последствия за пиротехнику? Гадать очень сложно. Мы будем в контакте со всеми службами. Надеемся, всё обойдется без последствий, - цитирует слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже в конце этой недели стартует очередной чемпионат российской Премьер-лиги, в первом туре московский клуб примет в домашнем матче «Оренбург». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Малышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
23:21 · Товарищеские матчи
Гендиректор «Спартака»: «Надеемся, обойдётся без последствий»
08 Июля
18:22 · Товарищеские матчи
«Спартак» и «Акрон» завершили первый матч вничью
07 Июля
23:12 · Товарищеские матчи
​В Австрии арбитр самостоятельно устранился во время матча
06 Июля
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»
05 Июля
19:28 · Товарищеские матчи
Норманн может сыграть в Братском Кубке слухи
04 Июля
21:34 · Товарищеские матчи
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде», пропустив в концовке 2
29 Июня
21:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
27 Июня
19:57 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» забил восемь голов в первом матче межсезонья
25 Июня
10:10 · Россия. Премьер-лига
Писарский: «Было бы приятно сыграть за сборную в стране чемпионата мира» 1
23 Июня
01:54 · Товарищеские матчи
Тер Штеген: «Мы полностью доверяем Флику»
22 Июня
00:12 · Германия. Бундеслига
Диуф: «Мане показал «Баварии», что ещё далёк от ухода на пенсию»
21 Июня
00:57 · Товарищеские матчи
Сборная Германии не может победить четыре матча кряду
20 Июня
23:38 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль пропустил матч сборной Колумбии против Германии – известна причина
Все новости
Рекомендуем