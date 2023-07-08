«Спартак» и «Акрон» завершили первый матч вничью

В рамках подготовки к следующему сезону «Спартак» организовал встречу с «Акроном». Команды решили провести два матча – каждый из них в формате двух таймов по 35 минут. Первая игра уже завершилась. В ней команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1.

Оба гола были забиты ещё в первом тайме. «Спартак» повёл после гола Павла Мелёшина, однако «Акрон» быстро отыгрался усилиями Андреса Понсе.

Второй матч между «Спартаком» и «Акроном» стартует в 18:50 по московскому времени.

Добавим, что первую официальную игру в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Оренбурга» на своём поле.