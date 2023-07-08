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«Спартак» и «Акрон» завершили первый матч вничью

08 Июля 2023 • 18:22 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Акрон
1 1.40 X 4.90 2 7.30
2-й тайм

В рамках подготовки к следующему сезону «Спартак» организовал встречу с «Акроном». Команды решили провести два матча – каждый из них в формате двух таймов по 35 минут. Первая игра уже завершилась. В ней команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1.

Оба гола были забиты ещё в первом тайме. «Спартак» повёл после гола Павла Мелёшина, однако «Акрон» быстро отыгрался усилиями Андреса Понсе.

Второй матч между «Спартаком» и «Акроном» стартует в 18:50 по московскому времени.

Добавим, что первую официальную игру в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Оренбурга» на своём поле.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Спартак Москва1:1Акрон
(1:0) Мелёшин Павел15'  
  16'Понсе Андрес (1:1)
Максименко АлександрДуарте АлексисЛитвинов РусланХлусевич ДаниилДенисов ДаниилМозес ВикторИгнатов Михаил АлександровичПруцев ДанилЗобнин РоманПромес КвинсиМелёшин Павел
Запасные: Зорин ДаниилЛайкин МаксимБальде Диао КейтаУмяров НаильСвинов ИльяСоболев Александр СергеевичМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонЗиньковский АнтонШильцов КонстантинДжикия ГеоргийЧернов Никита
Волков Сергей АндреевичХоджаниязов ДжамалдинКонюхов ВадимДанилкин ЕгорМакаров СергейПесегов ЕвгенийКилин АнтонЧудин ИванСавичев КонстантинПонсе АндресГалкин Максим
Запасные: Апеков РусланПалиенко МаксимШалоников ИванНагаев ДмитрийГусев АлексейАзаров ВладимирДанилин НикитаЭльдарушев Абу-СаидДимоски БоянХубаев ДавидАнджелкович Неманья
08 июля.

 

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Спартак Москва Акрон
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