«Спартак» и «Акрон» завершили первый матч вничью

В рамках подготовки к следующему сезону «Спартак» организовал встречу с «Акроном». Команды решили провести два матча – каждый из них в формате двух таймов по 35 минут. Первая игра уже завершилась. В ней команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1.
Оба гола были забиты ещё в первом тайме. «Спартак» повёл после гола Павла Мелёшина, однако «Акрон» быстро отыгрался усилиями Андреса Понсе.
Второй матч между «Спартаком» и «Акроном» стартует в 18:50 по московскому времени.
Добавим, что первую официальную игру в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Оренбурга» на своём поле.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Акрон
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Протокол игры
|(1:0) Мелёшин Павел15'
|16'Понсе Андрес (1:1)
Максименко Александр•Дуарте Алексис•Литвинов Руслан•Хлусевич Даниил•Денисов Даниил•Мозес Виктор•Игнатов Михаил Александрович•Пруцев Данил•Зобнин Роман•Промес Квинси•Мелёшин Павел
Волков Сергей Андреевич•Ходжаниязов Джамалдин•Конюхов Вадим•Данилкин Егор•Макаров Сергей•Песегов Евгений•Килин Антон•Чудин Иван•Савичев Константин•Понсе Андрес•Галкин Максим
08 июля.
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