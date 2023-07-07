Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

​В Австрии арбитр самостоятельно устранился во время матча

07 Июля 2023 • 23:12 Комментировать
Славия Прага
2:1
Ракув
окончен

Курьезная сцена произошла в Австрии во время товарищеского матча между польским «Ракувом» и пражской «Славией». Обе команды в преддверии еврокубковых баталий решили подготовиться к новому сезону в «мире лучшем» - среди живописных альпийских пейзажей.

Но начался товарищеский матч весьма жестко - уже на одиннадцатой минуте арбитр показал прямую красную карточку Яннису Папаниколау. Однако его решение не было понято - причем в стане обеих команд, капитаны которых переговорили и уведомили арбитра о том, что они играют ради подготовки, а не на результат, а потому удаления ни к чему.

Покоробленный арбитр принял свое решение - он самоудалился с поля, сочтя, что в таком случае ему нет смысла судить, а его работу проделал генеральный директор «Ракува», что вполне устроило и «Славию», тем более что в итоге пражская команда и победила со счетом 2:1. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Славия Прага Ракув
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
07 Июля
23:12 · Товарищеские матчи
​В Австрии арбитр самостоятельно устранился во время матча
06 Июля
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»
05 Июля
19:28 · Товарищеские матчи
Норманн может сыграть в Братском Кубке слухи
04 Июля
21:34 · Товарищеские матчи
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде», пропустив в концовке 2
29 Июня
21:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
27 Июня
19:57 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» забил восемь голов в первом матче межсезонья
25 Июня
10:10 · Россия. Премьер-лига
Писарский: «Было бы приятно сыграть за сборную в стране чемпионата мира» 1
23 Июня
01:54 · Товарищеские матчи
Тер Штеген: «Мы полностью доверяем Флику»
22 Июня
00:12 · Германия. Бундеслига
Диуф: «Мане показал «Баварии», что ещё далёк от ухода на пенсию»
21 Июня
00:57 · Товарищеские матчи
Сборная Германии не может победить четыре матча кряду
20 Июня
23:38 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль пропустил матч сборной Колумбии против Германии – известна причина
21:42 · Товарищеские матчи
Малком – в основе сборной Бразилии на товарищеский матч с командой Сенегала
21:15 · Товарищеские матчи
Германия - Колумбия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем