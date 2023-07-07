​В Австрии арбитр самостоятельно устранился во время матча

Курьезная сцена произошла в Австрии во время товарищеского матча между польским «Ракувом» и пражской «Славией». Обе команды в преддверии еврокубковых баталий решили подготовиться к новому сезону в «мире лучшем» - среди живописных альпийских пейзажей.

Но начался товарищеский матч весьма жестко - уже на одиннадцатой минуте арбитр показал прямую красную карточку Яннису Папаниколау. Однако его решение не было понято - причем в стане обеих команд, капитаны которых переговорили и уведомили арбитра о том, что они играют ради подготовки, а не на результат, а потому удаления ни к чему.

Покоробленный арбитр принял свое решение - он самоудалился с поля, сочтя, что в таком случае ему нет смысла судить, а его работу проделал генеральный директор «Ракува», что вполне устроило и «Славию», тем более что в итоге пражская команда и победила со счетом 2:1.