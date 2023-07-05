Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн может сыграть в Братском Кубке против ЦСКА, об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, мышечное повреждение, которое норвежец получил перед товарищеским матчем против «СКА-Хабаровска» (2:1), оказалось несерьезным, и он будет готовиться к матчам против «армейцев» в общей группе.

Норманн продолжает выступать за «Динамо» на правах аренды. Он принадлежит «Ростову».

Напомним, что Братский Кубок пройдёт в два матча. 8 июля первая встреча состоится на «ВЭБ Арене» (стадион ЦСКА), а на следующий день игра пройдёт на домашнем стадионе «Динамо» (ВТБ Арена).