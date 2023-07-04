Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде», пропустив в концовке

04 Июля 2023 • 21:34 Комментировать (1)

«Зенит» провёл второй матч на Кубке PARI Премьер. В соперниках была «Црвена Звезда». Матео Кассьерра с правого края вратарской умудрился не забить - противник в падении остановил полет мяча. Форвард «Зенита» позже сфолил у своих ворот, но пенальти отменен из-за офсайда. И все же сербы повели после подачи с левого фланга и срезки головой от Мирко Иванича. В похожем стиле команда Сергея Семака отыгралась, после прострела Дмитрия Васильева Ду Кейрос в касание поразил ворота. В концовке Данил Круговой сфолил в своей штрафной, а Жан-Филипп Крассо уверенно пробил с точки - 2:1.

«Зенит» - «Црвена Звезда» - 1:2 (0:1)

Голы: Иванич, 40 - 1:0; Кейрос, 62 - 1:1; Крассо (пен.), 88 - 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
04 Июля 2023 в 21:55
Зенит неплохо смотрелся но есть в команде игрочишки которые много инвертю дают а играют спустя рукава могу назвать таких Круговой Мостовой да и Ерохин не понятно почему в Зените это ведь он виноват в потере мяча что и привело к пенальти что это за вратарь такой даже не среагировал на удар с пеналя
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
21:34 · Товарищеские матчи
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде», пропустив в концовке 1
29 Июня
21:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
27 Июня
19:57 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» забил восемь голов в первом матче межсезонья
25 Июня
10:10 · Россия. Премьер-лига
Писарский: «Было бы приятно сыграть за сборную в стране чемпионата мира» 1
23 Июня
01:54 · Товарищеские матчи
Тер Штеген: «Мы полностью доверяем Флику»
22 Июня
00:12 · Германия. Бундеслига
Диуф: «Мане показал «Баварии», что ещё далёк от ухода на пенсию»
21 Июня
00:57 · Товарищеские матчи
Сборная Германии не может победить четыре матча кряду
20 Июня
23:38 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль пропустил матч сборной Колумбии против Германии – известна причина
21:42 · Товарищеские матчи
Малком – в основе сборной Бразилии на товарищеский матч с командой Сенегала
21:15 · Товарищеские матчи
Германия - Колумбия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
10:44 · Товарищеские матчи
Данило провёл 50-й матч за сборную Бразилии
18 Июня
04:26 · Товарищеские матчи
​В ходе товарищеского матча сборных Колумбии и Ирака на трибуне случилась серьёзная драка
00:35 · Товарищеские матчи
Сборная Бразилии крупно обыграла сборную Гвинеи
00:26 · Товарищеские матчи
Малкома выпустили на замену в матче Бразилии с Гвинеей 1
Все новости
Рекомендуем