«Зенит» проиграл «Црвене Звезде», пропустив в концовке

«Зенит» провёл второй матч на Кубке PARI Премьер. В соперниках была «Црвена Звезда». Матео Кассьерра с правого края вратарской умудрился не забить - противник в падении остановил полет мяча. Форвард «Зенита» позже сфолил у своих ворот, но пенальти отменен из-за офсайда. И все же сербы повели после подачи с левого фланга и срезки головой от Мирко Иванича. В похожем стиле команда Сергея Семака отыгралась, после прострела Дмитрия Васильева Ду Кейрос в касание поразил ворота. В концовке Данил Круговой сфолил в своей штрафной, а Жан-Филипп Крассо уверенно пробил с точки - 2:1.

«Зенит» - «Црвена Звезда» - 1:2 (0:1)

Голы: Иванич, 40 - 1:0; Кейрос, 62 - 1:1; Крассо (пен.), 88 - 1:2.